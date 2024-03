Cina: congratulazioni a nuovo primo ministro Autorità nazionale palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si congratula con Mohammad Mustafa per la sua nomina a primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp). Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, nella consueta conferenza stampa tenuta oggi a Pechino. Lin si è soffermato sulla guerra in corso tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas, affermando che "qualsiasi accordo che abbia a che vedere con il futuro e il destino della Palestina (...) deve riflettere pienamente la volontà del suo popolo". "La Cina sostiene l'Anp nel rafforzamento della sua autorità e nell'ottenimento dell'effettivo controllo su tutti i territori palestinesi", ha aggiunto il portavoce, ribadendo che Pechino è pronta a collaborare con tutte le parti in causa per alleviare le tensioni nella Striscia di Gaza e attuare la soluzione dei due Stati.(Cip)