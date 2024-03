Gaza: Blinken questa settimana in Arabia Saudita ed Egitto per discutere cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si recherà questa settimana in visita in Arabia Saudita e in Egitto per spingere verso un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, per favorire il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e per pianificare il futuro dell’exclave palestinese. Lo ha fatto sapere lo stesso capo della diplomazia di Washington nel corso dell’odierna visita nelle Filippine. Secondo Blinken, gli Stati Uniti hanno fatto comprendere a Israele “l’imperativo” di avere un piano per l’amministrazione di Gaza e per l’assistenza umanitaria della popolazione civile. Il segretario ha anche espresso la speranza che il conflitto in corso termini il prima possibile, definendo la situazione umanitaria “orrenda”. “Secondo i parametri più affidabili, il 100 per cento della popolazione di Gaza ha un livello serio d’insicurezza alimentare. È la prima volta che questo accade per un’intera popolazione”, ha sottolineato Blinken. Pur ribadendo il sostegno al diritto d’Israele all’autodifesa per garantire che un altro attacco come quello del 7 ottobre scorso non possa ripetersi e sottolineando come l’attuale situazione a Gaza sia colpa di Hamas, il segretario di Stato ha evidenziato che è “assolutamente prioritario per Israele” proteggere i civili e aiutare chi ha disperatamente bisogno di assistenza umanitaria. (segue) (Fim)