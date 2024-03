Gaza: Blinken questa settimana in Arabia Saudita ed Egitto per discutere cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parole che giungono dopo il colloquio telefonico di ieri, il primo da oltre un mese a questa parte, tra il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante il quale il capo della Casa Bianca è tornato a esprimere preoccupazione in merito alla possibilità che Israele conduca ora un’offensiva su Rafah, nel sud della Striscia, al confine con l’Egitto. Secondo il resoconto offerto dal consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, Biden ha detto a Netanyahu di “condividere l’obiettivo di sconfiggere Hamas”, ma di credere “che serva una strategia coerente e sostenibile per che questo accada”. Sullivan ha anche definito il piano di Netanyahu su Rafah “un errore”, e ha precisato che gli Stati Uniti “si aspettano” che Israele non inizi la sua offensiva prima di averne discusso a Washington, dove funzionari governativi dello Stato ebraico sono attesi nei prossimi giorni su richiesta di Biden. (Fim)