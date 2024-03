Gaza: ministero Esteri palestinese, "Israele ha avviato operazione a Rafah"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha accusato oggi Israele di “aver iniziato a distruggere Rafah in modo sistematico, attraverso ripetuti attacchi alle case, con bombardamenti che hanno provocato la morte e il ferimento di decine di persone, senza aspettare il permesso di nessuno e non l’ha annunciato per evitare reazioni”. Lo riferisce la diplomazia palestinese in un comunicato stampa, secondo cui “il violento bombardamento lanciato dall’occupazione israeliana su Rafah è considerato un serio inizio di espansione dei suoi crimini, nonostante la presenza di oltre un milione di sfollati in quella zona, senza dare alcuna considerazione alle loro vite”. Da parte sua, Israele non ha annunciato alcuna operazione su Rafah, sebbene il gabinetto di guerra abbia approvato la scorsa settimana il piano per la campagna sulla città a ridosso del valico di frontiera con l’Egitto. (segue) (Res)