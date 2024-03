Piemonte 2024: centrosinistra spaccato, Conte sancisce lo strappo e il Pd ora guarda alle liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo strappo deciso ieri sera da Giuseppe Conte sembra ormai tramontata definitivamente qualsiasi possibilità di alleanza tra Pd e 5 Stelle nelle prossime elezioni in Piemonte. Alla fine ha prevalso la linea dura tenuta dai Pentastellati piemontesi che non hanno ancora messo da parte le vecchie ruggini nei confronti dalla controparte Dem. Il Partito Democratico nel frattempo, con la scelta della candidata Gianna Pentenero, ha cominciato ad azionare la macchina delle liste di nomi in vista dell'appuntamento elettorale. Ieri si è svolto il primo incontro provinciale, ovvero la prima tappa verso la consegna delle liste che dovrebbe avvenire entro il 28 marzo a livello regionale con una prima lista di massima entro lunedì prossimo. Pentenero avrà anche il compito di riunificare il fronte tradizionale del centrosinistra con l'Alleanza Verdi e Sinistra che non ha accolto positivamente il percorso scelto dai Dem per la candidatura interna in vista delle elezioni regionali. (Rpi)