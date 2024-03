Sardegna: imprese sarde cercano lavoratori, ma mancano i candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna cerca lavoratori come mai prima d'ora. Dai camerieri ai cuochi, dagli autisti agli operai specializzati, c'è una grande richiesta di personale. Ma c'è un problema: le aziende faticano a trovarli. Non ci sono abbastanza candidati, e quelli che ci sono spesso non hanno le competenze necessarie. Secondo il Bollettino del sistema informativo Excelsior, creato da Unioncamere e Ministero del Lavoro, questa situazione è preoccupante. C'è una grande differenza tra il numero di persone che cercano lavoro e le posizioni disponibili sul mercato. Il problema? Per alcuni i salari offerti dalle aziende non sarebbero abbastanza alti da attirare giovani e apprendisti nel mondo del lavoro. La richiesta di lavoratori in Sardegna è particolarmente alta per i mesi di marzo a maggio. Nel prossimo trimestre, le aziende sull'isola cercano più di 44.000 persone, un aumento del 17 per cento rispetto all'anno scorso e del 24 per cento rispetto al 2022. (segue) (Rsc)