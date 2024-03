Sardegna: imprese sarde cercano lavoratori, ma mancano i candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande richiesta di lavoratori è dovuta in parte alla stagione estiva che si avvicina. Le aziende devono cercare personale con molta anticipazione, specialmente per ruoli come cuochi, camerieri, commessi e autisti. Ma c'è anche una richiesta costante di lavoratori altamente qualificati, come operai specializzati, ingegneri e tecnici informatici. Tuttavia, molti dei lavori offerti sono precari. Più della metà dei contratti proposti sono a tempo determinato, mentre solo il 20 per cento sono contratti stabili. Questo potrebbe spiegare perché così tanti posti di lavoro rimangono vacanti. Anche a livello nazionale, la situazione non è molto diversa. In tutta Italia, molti posti di lavoro sono difficili da riempire a causa della mancanza di candidati qualificati. I lavori più difficili da trovare riguardano gli operai specializzati, gli operai di impianti e i tecnici. Per risolvere il problema, molte aziende stanno considerando di assumere immigrati. A marzo 2023, si prevedeva che 85.000 nuovi lavoratori immigrati sarebbero stati assunti, un aumento dell'8,5 per cento rispetto all'anno precedente. (Rsc)