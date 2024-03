Slovacchia: inchiesta "VSquare", Pellegrini chiese aiuto alla Russia prima di elezioni parlamentari 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale candidato alla presidenza della Slovacchia Peter Pellegrini avrebbe cercato il sostegno di Mosca in vista delle elezioni parlamentari del 2020, con l'obiettivo di aumentare la propria base elettorale tra i cittadini filorussi. Lo rivela un'inchiesta del portale investigativo centroeuropeo "VSquare", che si basa su materiale di intelligence ottenuto da un Paese membro dell'Ue. Nello specifico Pellegrini, allora premier slovacco, si rivolse all’omologo ungherese Viktor Orban per intercedere presso il Cremlino. L’obiettivo di Pellegrini era quello di venire invitato a Mosca prima del voto per le parlamentari in Slovacchia, sperando di guadagnare consensi in parte dell’elettorato e avere così modo di restare al governo. Pellegrini riuscì effettivamente a venire ricevuto dalle autorità russe, ma perse comunque le elezioni. Secondo “VSquare”, Orban affidò l'incarico di intermediazione al suo ministro degli Esteri, Peter Szijjarto, che si rivolse all’omologo russo, Sergej Lavrov. Grazie a questi passaggi, Pellegrini ricevette l’invito a Mosca, dove venne accolto dalla controparte Mikhail Mishustin. (segue) (Vap)