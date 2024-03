Slovacchia: inchiesta "VSquare", Pellegrini chiese aiuto alla Russia prima di elezioni parlamentari 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogati in merito, da Budapest hanno spiegato che “se il ministero degli Affari esteri e del Commercio riceve una richiesta per aiutare a stabilire o mantenere contatti con altri Paesi, e la richiesta non è contraria agli interessi nazionali ungheresi, siamo sempre pronti ad aiutare. Questa si chiama diplomazia”. La vicenda scoperta da “VSquare” getta però una luce inquietante sul voto per le presidenziali slovacche, in programma questo fine settimana, e sembra dare credito ai timori di diverse cancellerie occidentali sui legami esistenti tra Bratislava e Mosca, rafforzatisi con l’elezione di Robert Fico a primo ministro, lo scorso autunno. (Vap)