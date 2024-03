Ucraina: Stoltenberg, se Putin vincerà non si fermerà, aumentare supporto a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente russo Vladimir Putin dovesse vincere la guerra in Ucraina, non si fermerebbe. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta in Armenia con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. "La situazione sul campo di battaglia rimane difficile, ma questo è un motivo per intensificare e non ridurre il nostro sostegno. Se Putin riuscirà ad avere successo in Ucraina, c'è il rischio concreto che l'aggressione non si fermi lì e che vengano coinvolti altri attori autoritari", ha dichiarato Stoltenberg. (Beb)