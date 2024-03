Ue: De Guindos (Bce), a giugno si sarà in grado di valutare adeguatamente taglio tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) sarà in grado di valutare le sue future decisioni di politica monetaria sui tassi "in modo più adeguato" nella riunione di giugno. Lo ha affermato il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos, nel suo intervento ad un evento organizzato dal quotidiano "El Espanol", spiegando che per allora si conosceranno più dati, considerando che il rischio principale per il processo di disinflazione nell'area dell'euro è legato all'evoluzione dei salari, della produttività e dei costi unitari del lavoro. In questo senso, l'economista spagnolo ha ricordato che le ultime proiezioni macroeconomiche della Bce hanno un carattere "agrodolce" in quanto contemplano meno inflazione, ma anche meno crescita. Tuttavia, de Guindos ha difeso il fatto che includono la previsione di una ripresa per tutto l'anno, dopo che il primo trimestre del 2024 sarà molto simile alla fine del 2023. (Spm)