Sanità: Paita (Iv), troppa antibiotico resistenza, serve gruppo interparlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assistiamo ormai sempre più di frequente ad un drastico aumento di batteri resistenti agli antibiotici, che causano malattie potenzialmente mortali come polmoniti, infezioni del tratto urinario, del flusso sanguigno, delle ferite, infezioni in pazienti con fibrosi cistica o sottoposti a trapianto e correlate a protesi e a dispositivi medici". Lo scrive in una lettera inviata a tutti i parlamentari la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, che invita i tutti colleghi trasversalmente ad aderire al gruppo interparlamentare per il buon uso degli antibiotici e la lotta ai batteri resistenti. "E' un'idea della quale ho parlato molto con il professor Matteo Bassetti. Credo che sia un nostro dovere ed una necessaria responsabilità, soprattutto in campo sanitario, fare la nostra parte", afferma ancora Paita, che spiega come, nel 2020 in Europa, quasi il 13 per cento dei ricoverati in terapia intensiva abbia contratto una infezione ospedaliera. E molti dei batteri isolati, dal 16 al 54 per cento a seconda dei casi, sono risultati resistenti agli antibiotici. "La politica - afferma ancora Paita - deve interagire con il mondo medico scientifico e eventualmente predisporre testi normativi che accompagnino la ricerca". (Rin)