- “I miei rapporti con Mattarella sono ottimi e lo ringrazio perché non fa mai mancare il proprio supporto alla Nazione. Coloro che brigano per compromettere questo rapporto rimarranno delusi”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista ad "Agorà" su Rai3. (Rin)