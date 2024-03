© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni forza politica ha delle posizioni differenti ma non c’è una sostanziale divergenza nel governo: il centrodestra è sempre coeso. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 mattino” su Radio 24. “Il sostegno all’Ucraina non è in discussione e non lo è mai stato”, ha detto Tajani. (Res)