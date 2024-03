Ucraina: Tajani, obiettivo è pace giusta, Ue pronta a utilizzare beni congelati russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non può soccombere di fronte alla Russia: l’obiettivo è arrivare a un confronto e a una pace. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 mattino” su Radio 24. “Ma una pace giusta, che non vuol dire soccombere a un’invasione della Russia”, ha detto Tajani. "L'Alto rappresentante Borrell presenterà una proposta con una solida base giuridica per aiutare l'Ucraina" attraverso i fondi congelati russi, ha aggiunto il ministro. (Res)