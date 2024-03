Italia-Egitto: Tajani, Paese fondamentale per stabilità regione, accordi non c'entrano con processo Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel memorandum siglato fra Italia ed Egitto si insiste sulla necessità di rispettare i diritti umani. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 mattino” su Radio 24. “Dall’Egitto dipende la stabilità del continente africano e non si può favorire l’ascesa del fondamentalismo islamico”, ha aggiunto. “E’ un Paese dove ci sono tanti interessi italiani, è un Paese determinante per il contrasto all’immigrazione clandestina. Non sottovalutiamo il ruolo di questo Paese. gli accordi con l’Egitto non hanno a che fare con il processo Regeni, e ricordo che il governo ha avuto un ruolo nella liberazione di Patrick Zaki”, ha detto Tajani. “In ogni incontro con al Sisi ho sempre ribadito l’importanza dell’azione della magistratura italiana sulla vicenda Regeni e assicurare alla giustizia i colpevoli”, ha detto il ministro. (Res)