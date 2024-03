© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggettivamente l’Italia, in una situazione di estrema difficoltà, sta dando buona prova di sé”. Vuol dire che va tutto bene? No. Vuol dire che le nostre politiche danno risultati migliori di quelle precedenti? Probabilmente sì”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista ad "Agorà" su Rai3. (Rin)