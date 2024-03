Niger: Tajani, situazione in evoluzione, Italia impegnata a garantire pace e stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Niger è in evoluzione: per l’Italia è un Paese cruciale, perché attraverso una rotta che transita nel Paese passano trafficanti di esseri umani, droga e armi che devono essere contrastati. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 mattino” su Radio 24. “L’Italia è fortemente impegnata in quest’area e vuole lavorare per la pace e la stabilità”, ha detto Tajani. “Abbiamo interesse che l’Africa subsahariana non si trasformi in una polveriera e poi arrivino russi, iraniani e cinesi che svolgano un ruolo pernicioso anche per l’Italia”, ha aggiunto il ministro. “Riteniamo che anche l’Ue debba rimanere in Niger e mantenere una presenza nell’Africa subsahariana”, ha detto Tajani. (Res)