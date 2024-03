Gaza: a Doha riprendono colloqui per cessate il fuoco, forze Israele proseguono operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi a Doha, capitale del Qatar, i colloqui per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e lo scambio di ostaggi e prigionieri, a cui partecipano delegazioni sia del movimento islamista palestinese Hamas che di Israele. Secondo quanto si apprende dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera", l'ultimo ciclo di colloqui è iniziato ieri sera. La delegazione israeliana, guidata dal direttore del Mossad David Barnea, insieme a mediatori statunitensi, qatarioti ed egiziani, discuterà il piano in tre fasi proposto da Hamas per porre fine alla guerra, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi catturati durante l'attacco in Israele del 7 ottobre 2023, in cambio di 1.500 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Secondo fonti del quotidiano emiratino "The National", la delegazione di Hamas è guidata dal leader dell'ufficio politico Ismail Haniyeh e da Khalil al Hayah, il vice e confidente del capo militare del movimento, Yahya Sinwar. (segue) (Res)