Gaza: a Doha riprendono colloqui per cessate il fuoco, forze Israele proseguono operazioni (2)

- Secondo alcuni funzionari israeliani, i negoziati a Doha potrebbero durare almeno due settimane. In caso di successo, ci sarebbe la seconda interruzione dei combattimenti dal 7 ottobre, dopo la pausa umanitaria temporanea ottenuta il 22 novembre scorso. L'accordo era durato sette giorni prima che le forze di Israele riprendessero le operazioni a Gaza, accusando Hamas di aver violato il cessate il fuoco. Da parte sua, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato che Hamas ha violato la tregua non accettando di rilasciare altri prigionieri detenuti a Gaza, portando alla rottura dei successivi negoziati. Ieri, un funzionario israeliano ha dichiarato al quotidiano “Times of Israel” di non essere "per nulla ottimista" in merito al nuovo ciclo di negoziati. Tuttavia, "non possiamo permetterci di non sfruttare questa opportunità", ha proseguito il funzionario, facendo riferimento alle pressioni internazionali e interne. In particolare, l’eventualità che gli Stati Uniti allentino la fornitura di armi a Israele è "una seria preoccupazione", secondo il funzionario, nonostante non ci sia mai stata una dichiarazione esplicita. (segue) (Res)