Gaza: a Doha riprendono colloqui per cessate il fuoco, forze Israele proseguono operazioni (4)

- Mentre riprendono i negoziati nella capitale qatariota, i combattimenti tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza non si fermano. Dall'inizio delle operazioni delle Forze di difesa israeliane (Idf) il 7 ottobre 2023, giorno dell'attacco del movimento islamista palestinese in Israele, è salito ad almeno 31.726 morti e 73.792 feriti il bilancio delle vittime palestinesi, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas. Questi dati non possono essere verificati in maniera indipendente e includono sia vittime civili che membri di Hamas. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, nelle operazioni lanciate a Gaza sono stati uccisi 13 mila miliziani, mentre i militari israeliani morti sono circa 590. Fonti palestinesi citate dal quotidiano saudita con sede a Londra "Al Sharq al Awsat" riferiscono che Marwan Issa, vice comandante dell'ala militare di Hamas - le Brigate Ezzedin al Qassam - e terzo funzionario più anziano del movimento a Gaza - , si trovava nel luogo preso di mira da un attacco israeliano la scorsa settimana. Issa “è stato colpito, ma il suo destino non è chiaro”, riferiscono le fonti. Issa è il vice di Mohammed Deif, il capo dell'ala militare di Hamas, e le autorità israeliane ritengono che insieme al leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, abbiano ideato il massacro del 7 ottobre nel sud di Israele che ha scatenato la guerra. Al momento non vi sono conferme ufficiali né di Hamas né di Israele sulla sua morte. (Res)