Regionali: Tajani, dove ci sono candidati di Forza Italai centrodestra allarga propri confini

- Dove ci sono candidati di Forza Italia la coalizione di centrodestra allarga i propri confini. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 mattino” su Radio 24. “Sono candidati che hanno governato bene”, ha detto Tajani, parlando di Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata. “La sinistra si divide e litiga mentre il governo aggrega consensi per il buongoverno”, ha spiegato il ministro. (Res)