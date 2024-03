Gaza: “Al Jazeera”, giornalista Al Ghoul rilasciato da forze Israele dopo 12 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista dell’emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota “Al Jazeera”, Ismail al Ghoul, è stato rilasciato dopo essere stato "detenuto per 12 ore e duramente picchiato dalle forze israeliane" nell'ospedale Al Shifa di Gaza City, nel nord della Striscia. Lo ha reso noto la stessa emittente, secondo cui Al Ghoul era stato arrestato e rilasciato nella stessa giornata di ieri durante un'operazione che le Forze di difesa di Israele (Idf) stanno conducendo nell'ospedale più grande dell'exclave palestinese. Ieri, “Al Jazeera” aveva riferito che, insieme al corrispondente e la troupe che era con lui, erano state arrestate circa 80 persone, tra cui personale medico e sfollati palestinesi. Secondo testimoni all'interno dell'ospedale, i giornalisti erano stati picchiati prima di essere portati in un luogo sconosciuto. Un medico della struttura aveva confermato ad “Al Jazeera” che l'esercito israeliano si trovava all'interno del cortile dell'ospedale e c'erano diversi corpi a terra. Inoltre, secondo la fonte, decine di persone erano state ferite, ma il personale paramedico non era in grado di raggiungerle per trasportarli all’interno dell’edificio. (Res)