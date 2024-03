© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza del G7 “è una grande occasione perché ci consente di mettere sul tavolo dei nostri partner le nostre priorità, la nostra visione, le nostre idee. E’ l’occasione per l’Italia di guidare lo schema ed io non intendo perderla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista ad Agorà su Rai3. (Rin)