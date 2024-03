© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di Forza Italia alle elezioni europee "è superare il 10 per cento per poi puntare al 20 per cento alle prossime politiche". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “24 mattino” su Radio 24. (Res)