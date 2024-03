Nucleare: Cern a novembre interromperà cooperazione con specialisti affiliati alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di novembre di quest'anno l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern) cesserà la cooperazione con centinaia di specialisti legati alla Russia. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il portavoce del Cern, Arnaud Marsollier. "Al momento abbiamo meno di 500 utenti che sono ancora affiliati a qualche organizzazione russa, la maggior parte dei quali non vive in questa regione (in Svizzera). La sospensione dell'accordo di cooperazione entrerà in vigore dal 30 novembre di quest'anno", ha spiegato Marsollier. Il portavoce ha aggiunto che il lavoro di scienziati che hanno legami con la Russia sul Large Hadron Collider sarà assunto da altri gruppi. Marsollier ha anche ricordato che il Cern non riceve più alcun finanziamento dalla Russia. Nel marzo 2022, il Cern ha temporaneamente sospeso lo status della Russia come Paese osservatore e ha messo in pausa la cooperazione con le istituzioni russe a causa della situazione in Ucraina. L'organizzazione ha anche promesso di rispettare tutte le sanzioni internazionali contro Mosca. (Rum)