Croazia: Grbin (Sdp), rispetteremo decisione Corte costituzionale su Milanovic ma sarà lui nostro premier

- Il presidente del Partito socialdemocratico (Sdp), all'opposizione in Croazia, Pedja Grbin, ha dichiarato che la decisione della Corte costituzionale croata sulla impossibilità per Zoran Milanovic di candidarsi alle prossime parlamentari da presidente del Paese "deve essere rispettata" e che nel prosieguo della campagna elettorale "è sufficiente non affermare più che il presidente è il candidato primo ministro del partito, almeno fino a dopo il voto". "Dobbiamo rispettare la decisione della Corte Costituzionale, il che significa che da oggi non posso più dire che Zoran Milanovic è il candidato dell'Sdp alla presidenza del governo, che da oggi non posso più dire che riceverà il mandato per formare il prossimo governo croato e che sarà il prossimo primo ministro croato, almeno fino all'annuncio dei risultati elettorali. Poi lo annunceremo", ha detto Grbin, secondo quanto riporta la stampa di Zagabria. Lo stesso presidente croato ha definito un "colpo di Stato costituzionale" la decisione della Corte secondo cui la sua candidatura, mentre ricopre la carica di presidente nella lista di qualsiasi partito politico o lista indipendente per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento croato, che lo indica come candidato a primo ministro o per qualche altra posizione, "è incompatibile con la sua posizione e poteri costituzionali e il principio della separazione dei poteri". (segue) (Seb)