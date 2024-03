Croazia: Grbin (Sdp), rispetteremo decisione Corte costituzionale su Milanovic ma sarà lui nostro premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milanovic ha affermato che alla fine diventerà comunque primo ministro e ha chiamato i cittadini a unirsi contro il governo dell'Unione democratica croata (Hdz). Il primo ministro croato e presidente dello stesso Hdz Andrej Plenkovic alla domanda su come farà la campagna contro un candidato primo ministro che non parteciperà alla campagna, ma che ha detto chiaramente che non si arrenderà, ha valutato da parte sua che le azioni del presidente Milanovic e del Partito socialdemocratico (Sdp) costituiscono un "tentativo di mini-colpo di Stato" e un "abuso delle istituzioni", sottolineando che la Corte costituzionale è stata chiara nella sua conclusione sulla candidatura di Milanovic. L'attuale capo dello Stato ha annunciato che alle prossime elezioni parlamentari del 17 aprile si candiderà nella lista del Partito socialdemocratico (Sdp), affermando che non ha intenzione di dimettersi dal suo incarico. (Seb)