Regno Unito: esponente laborista Reeves, pronti a politiche economiche radicali

- Un governo laborista in Regno Unito applicherà politiche radicali a livello economico quanto quello di Margaret Thatcher ma, al contrario di quanto avvenuto con la premier conservatrice, assicureranno che la crescita futura sarà “ampia, inclusiva e resiliente". È quanto affermerà la cancelliera ombra dello Scacchiere, Rachel Reeves, che oggi terrà un discorso nella City di Londra per spiegare che il Regno Unito si trova a un "punto di flessione" simile a quello della fine degli anni Settanta. Reeves si impegnerà, come la Thatcher, a "creare un nuovo accordo economico" per ripristinare la crescita e la prosperità, rifiutando il "declino gestito" e realizzando le riforme dal lato dell'offerta necessarie per "dotare il Regno Unito per competere in un mondo in rapido cambiamento". Parlando dei progetti economici futuri del Partito laborista, Reeves affermerà che "la soluzione sta in un'ampia riforma dal lato dell'offerta per stimolare gli investimenti, rimuovere i blocchi che limitano la nostra capacità produttiva e modellare un nuovo assetto economico, attingendo alle evoluzioni del pensiero economico". (Rel)