Australia-Cina: ministro Esteri Wang incontrerà domani comunità imprenditoriale

- Rappresentanti d’azienda australiani incontreranno il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Canberra domani, 20 marzo. L’incontro, organizzato dall'Australia China Business Council (Acbc), coinvolgerà 11 rappresentanti d’impresa, università e think tank. La riunione, ha spiegato il presidente dell’Acbc David Olsson, punta a fornire alle imprese delle linee guida su come gestire i futuri affari con la Cina. Le questioni economiche “sono state lasciate ai margini” del dialogo governativo tra Cina e Australia, dominato piuttosto da questioni legate alla sicurezza nazionale, ha detto Olsson. Pertanto, “vogliamo capire come Wang Yi e la Cina si stanno ponendo rispetto alle relazioni con gli Stati Uniti, poiché questa è una componente fondamentale della nostra comprensione dei nostri flussi commerciali”, ha aggiunto. "Stiamo cercando di raccogliere quante più informazioni possibili per formulare la nostra valutazione su come andare avanti in un mondo molto complesso e incerto. Stiamo tutti aspettando i risultati delle elezioni statunitensi, aspettiamo di assistere alla risposta della Cina”, ha detto ancora Olsson. L’incontro con i rappresentanti d’azienda farà seguito a quello che Wang terrà con la ministra degli Esteri australiana, Penny Wong. (Res)