Papa: Mattarella, auguri per undicesimo anniversario Pontificato e per una proficua continuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell’undicesimo anniversario del solenne inizio del Pontificato "desidero farLe pervenire i più sentiti auguri di ogni benessere e di proficua continuazione del Suo alto Magistero. Nel corso dell’ultimo anno i Suoi incessanti appelli alla tutela dei bisognosi, degli emarginati, di coloro che soffrono a causa di conflitti e violenza, e alla pace hanno offerto spunti di riflessione per quanti sono sinceramente impegnati nella ricerca di soluzioni ispirate a fondamentali principi di diritto internazionale e a criteri di giustizia e di autentica equità". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Sua Santità Papa Francesco, in occasione dell’undicesimo anniversario del solenne inizio del Pontificato.(Rin)