- Un accesso abusivo, ieri mattina, nell'area di Santa Palomba su cui si realizzerà il termovalorizzatore di Roma. A darne notizia in una nota è l'Ama che ha denuncia l'episodio ai carabinieri. "Ama -si legge - ha immediatamente provveduto a presentare formale denuncia ai carabinieri" e oggi "verrà effettuato un ulteriore sopralluogo per verificare la situazione ed eventuali illeciti". (Com)