Cina: corruzione, indagato ex commissario per il contrasto del terrorismo Liu Yuejun

- Liu Yuejun, ex commissario per il contrasto del terrorismo del ministero della Pubblica sicurezza cinese, è stato indagato con l’accusa di corruzione. Lo si apprende da una dichiarazione della Commissione nazionale di vigilanza e della Commissione centrale per l’ispezione disciplinare del Partito comunista, in cui si precisa che Liu, 65 anni e già assistente del ministro della Pubblica sicurezza, è sospettato di “gravi violazioni della disciplina di partito e della legge”. Liu ha lavorato a lungo nel contrasto del narcotraffico, divenendo capo della Commissione nazionale cinese per il controllo dei narcotici nel maggio 2015. È stato commissario per l'antiterrorismo nel ministero della Pubblica sicurezza da dicembre 2015 a giugno 2020. Durante la sua carriera, ha lavorato su molti casi d’alto profilo. Nel 2011, ha guidato una speciale task force che ha dato la caccia al signore della droga del Triangolo d'Oro, Naw Kham, dopo che il suo gruppo aveva ucciso 13 marinai cinesi in un tratto del fiume Mekong al confine tra Myanmar e Thailandia. Naw Kham è stato giustiziato nello Yunnan nel 2013 per il suo ruolo negli omicidi. (Cip)