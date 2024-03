Russia: crolla miniera nella regione di Amur, 13 persone sotto le macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una miniera è crollata nella regione russa dell'Amur: 13 persone, dei minatori del turno di notte, sono bloccati sotto le macerie. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ria Novosti", secondo cui l'incidente è avvenuto nella miniera Pioneer situata nel distretto di Zeja. "Durante il crollo delle masse rocciose nella miniera Pioneer, a una profondità di circa 125 metri si trovavano 13 persone. Si tratta di dipendenti di un'organizzazione appaltatrice specializzata in lavori minerari e di estrazione di capitali. Ancora non si è riusciti a stabilire alcun contatto con le persone intrappolate”, ha riferito il governo regionale in una nota. (segue) (Rum)