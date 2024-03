Russia: crolla miniera nella regione di Amur, 13 persone sotto le macerie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di emergenza è stato introdotto nella regione dell'Amur a causa dell'incidente avvenuto nella miniera. Questa decisione è stata presa in una riunione straordinaria della Commissione per le situazioni di emergenza. Secondo i dati preliminari, tra le persone bloccate nella miniera non ci sono residenti dell'Amur ma lavoratori provenienti da altre regioni. Sul posto sono presenti numerose squadre di soccorso e specialisti nel ramo degli incidenti minerari del ministero delle Situazioni di emergenza. "Ora dobbiamo organizzare con competenza e professionalità le operazioni di salvataggio. Tutte le forze e i mezzi della regione sono stati mobilitati per salvare le persone", ha detto il governatore regionale Vasilij Orlov. (Rum)