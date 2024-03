Ucraina: presidente ceco Pavel, stiamo cercando di fornire munizioni il più rapidamente possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca sta cercando di fornire munizioni all'Ucraina "il più rapidamente possibile. Lo ha detto il presidente ceco Petr Pavel intervistato da "Radio Free Europe". "La produzione del numero richiesto di proiettili richiede tempo. Ciò richiede un aumento della nostra capacità produttiva. Ma l’Ucraina ha bisogno di munizioni adesso. Non possiamo aspettare le aziende europee, quindi stiamo cercando di trovare munizioni ovunque possibile per consegnarle in Ucraina il più presto possibile. Ma allo stesso tempo stiamo aumentando le nostre capacità", ha detto il capo dello Stato ceco. Pavel prevede che nel prossimo futuro l'Europa sarà in grado di produrre la "quantità necessaria di munizioni". "Nel prossimo futuro, le aziende europee saranno in grado di produrre la quantità necessaria di munizioni per ricostituire le scorte dei Paesi europei, nonché di fornire munizioni all'Ucraina se ne avrà ancora bisogno nel prossimo futuro", ha aggiunto il presidente ceco. (Vap)