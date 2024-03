Gaza: "WaPo", Israele bombarda abitualmente edifici senza disporre di informazioni precise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del conflitto a Gaza, il 7 ottobre scorso, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno abitualmente bombardato edifici civili senza disporre di informazioni d'intelligence che ne confermassero la legittima natura di obiettivi militari. Lo afferma il quotidiano "Washington Post", secondo cui Biden ne è stato privatamente informato alla Casa Bianca già il 27 ottobre scorso, ma non è riuscito a convincere Israele a cambiare corso nel sanguinoso conflitto che da mesi prosegue nella Striscia. La "Washington Post", che descrive Biden come un presidente "invischiato in un conflitto di cui non si scorge la fine", riferisce che a informare la Casa Bianca delle discutibili regole d'ingaggio delle forze israeliane è stato un gruppo di funzionari ed ex funzionari della politica estera statunitense. (segue) (Was)