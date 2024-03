Gaza: "WaPo", Israele bombarda abitualmente edifici senza disporre di informazioni precise (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi ultimi avrebbero anche contestato l'apparente mancanza da parte di Israele di una strategia ben definita per sconfiggere militarmente Hamas. "Non abbiamo mai avuto la chiara impressione che Israele si sia dato un obiettivo militare definibile e conseguibile", afferma uno dei funzionari consultati dal quotidiano statunitense. "Sin dall'inizio, non siamo stati in grado di comprendere come Israele intendesse conseguire quanto sosteneva di voler fare". La "Washington Post" evidenzia che l'amministrazione Biden ha comunque continuato ad esprimere sostegno incondizionato a Israele per mesi, sia in considerazione del sanguinoso attacco sferrata dall'organizzazione islamista palestinese Hamas, che ha causato la morte di 1.200 persone e ha dato inizio al conflitto, sia nel tentativo di convincere privatamente Israele a rivedere i propri metodi. (Was)