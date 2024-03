Romania: iniziati i lavori per la più grande base della Nato in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania è iniziata la costruzione della più grande base Nato d'Europa, che costerà 2,5 miliardi di euro, e sorgerà dove ora ha sede l'aeroporto militare Mihail Kogalniceanu. La base, che avrà una superficie di 2.800 ettari, ospiterà 10 mila militari della Nato. Il progetto della base prevede l'ampliamento dello scalo aereo di Costanza - principale città portuale romena sulle coste del Mar Nero - e la costruzione di nuove piste, hangar, aree di deposito per munizioni, carburante e materiali per la manutenzione e la riparazione, scuole, negozi, alloggi, farmacie e un ospedale. Secondo quanto riferito, quando la base sarà completata, sarà più grande del 20 per cento rispetto a quella di Rammstein, in Germania, che è attualmente la più grande base Nato in Europa. La nuova base dovrebbe raggiungere la piena operatività entro il 2040. (segue) (Rob)