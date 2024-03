Agricoltura: "Financial Times", Ue imporrà dazi su import cereali di Russia e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea intende imporre dei dazi alle importazioni di cereali provenienti dalla Federazione Russa e dalla Bielorussia pari a 95 euro per tonnellata. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times" che cita proprie fonti. "L'Unione europea si prepara a introdurre dazi sulle importazioni di grano dalla Russia e dalla Bielorussia per rassicurare gli agricoltori e alcuni Paesi membri. Nei prossimi giorni la Commissione Europea dovrebbe introdurre un dazio di 95 euro a tonnellata sul grano dalla Russia e dalla Bielorussia”, si legge sul Financial Times. Secondo le fonti del giornale, un passo del genere comporterà un aumento dei prezzi almeno del 50 per cento. Come già annunciato, inoltre, verranno introdotti dazi del 50 per cento anche sui semi oleosi e sui loro prodotti trasformati. (segue) (Rel)