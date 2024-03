Agricoltura: "Financial Times", Ue imporrà dazi su import cereali di Russia e Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa, le proteste degli agricoltori vanno avanti da diversi anni: la prima ha avuto luogo nel 2019 nei Paesi Bassi, a causa dell’inasprimento delle cosiddette "normative verdi". Nel 2023, le proteste si sono diffuse in altri Paesi e alla fine dell’anno hanno coinvolto 12 Stati. Oltre all’agenda “verde”, gli agricoltori protestano contro il ribasso dei prezzi dei loro prodotti dovuti all’importazione di cereali ucraini esentati dal rispetto delle normative Ue; ai fertilizzanti e ai carburanti indicati come troppo costosi e sui quali alcuni governi hanno revocato i sussidi; e ai finanziamenti di bilancio insufficienti destinati al settore. (Rel)