Polonia: drone statunitense Reaper effettua atterraggio di emergenza

- Un drone d'attacco statunitense MQ-9 Reaper ha effettuato un atterraggio di emergenza vicino alla città di Myroslaviec, in Polonia. Lo ha riferito su X (Twitter) il servizio stampa dello Stato maggiore delle forze armate polacche, secondo cui il velivolo senza pilota era impegnato in un volo di addestramento programmato quando ha perso il contatto con la stazione di controllo a terra. Lo Stato maggiore delle forze armate polacche ha precisato che l'atterraggio di emergenza è avvenuto "in accordo con le procedure in un'area sicura e disabitata", che il sito è stato "messo in sicurezza" e che sull'accaduto è in corso una indagine della Polizia militare. (Vap)