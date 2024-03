Filippine-Usa: segretario di Stato Blinken incontra omologo Manalo a Manila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si trova a Manila per una visita di due giorni iniziata ieri sera. Stamattina il segretario ha incontrato l'omologo filippino Enrique Manalo, con cui ha discusso dei progressi delle relazioni bilaterali e dell’impegno condiviso a rafforzare l’alleanza e perseguire i comuni interessi. Come sottolineato in una nota dal dipartimento degli Esteri delle Filippine, la visita di Blinken segue di pochi giorni da quella della segretaria al Commercio, Gina Raimondo. La cooperazione economica è uno dei temi centrali della visita, insieme alla cooperazione nel contesto regionale. Funzionari statunitensi hanno riferito che le tensioni in atto tra Filippine e Cina nel Mar Cinese Meridionale saranno "inevitabilmente" parte delle discussioni di Blinken a Manila. (segue) (Fim)