Filippine-Usa: segretario di Stato Blinken incontra omologo Manalo a Manila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie degli Stati Uniti sono pronte ad annunciare investimenti per oltre un miliardo di dollari nelle Filippine. Lo ha dichiarato l'11 marzo la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo, nel corso di una visita di due giorni a Manila. La delegazione al seguito di Raimondo includeva i rappresentanti di 22 società, tra le quali United Airlines, Alphabet (proprietaria di Google), Visa, Kkr, Microsoft. Gli investimenti dovrebbero spaziare dall’energia solare ai veicoli elettrici, passando per la digitalizzazione. La United ha già annunciato questo mese l’inaugurazione di una nuova rotta tra Tokyo e Cebu a partire dal 31 luglio prossimo. Nel corso di una conferenza stampa al termine di un incontro con il presidente Ferdinand Marcos Junior, Raimondo ha ribadito l’impegno di Washington per espandere i rapporti commerciali con Manila e gli investimenti nelle Filippine nel quadro della Cornice economica per l’Indo-Pacifico, iniziativa dell’amministrazione del presidente Joe Biden cui hanno aderito 14 Paesi. (segue) (Fim)