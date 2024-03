Filippine-Usa: segretario di Stato Blinken incontra omologo Manalo a Manila (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Commercio ha anche confermato che gli Usa non hanno intenzione di tagliare i rapporti economici con la Cina, bensì di interrompere l’accesso di Pechino alla tecnologia avanzata Usa. “Il mio lavoro è di proteggere il popolo americano e far sì che la tecnologia più sofisticata, inclusa quella legata ai semiconduttori e all’intelligenza artificiale, non sia raggiungibile dalla Cina e non venga usata dalle forze armate cinesi”, ha chiarito Raimondo. L’esponente dell’amministrazione Usa ha quindi confermato la “ferrea” alleanza tra Stati Uniti e Filippine, Paesi legati da un trattato di difesa firmato 73 anni fa. Dopo la visita a Manila, Raimondo si recherà in Thailandia per due giorni di incontri sul rafforzamento della cooperazione bilaterale e sul consolidamento delle catene di produzione e distribuzione di beni. (segue) (Fim)