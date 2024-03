Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, una nuova guerra potrebbe scoppiare nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Armenia non scenderà a compromessi con l'Azerbaigian in relazione ad alcuni villaggi di confine una nuova guerra fra i due Paesi potrebbe scoppiare alla fine della settimana. Lo ha detto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, in un incontro con gli abitanti dei villaggi di confine nella regione di Tavush. L'ufficio stampa del governo ha distribuito una registrazione video dell'incontro con i residenti locali. "Ora possiamo andarcene da qui, andare a dire (all'Azerbaigian) che no, non faremo nulla. Questo significa che alla fine della settimana inizierà una guerra", ha detto Pashinyan. "So cosa succederà alla fine di questa guerra", ha aggiunto il premier armeno, spiegando che dopo il conflitto armato, la gente del posto gli chiederà perché, put avendo informazioni sulla minaccia dell'inizio delle ostilità, non li ha avvertiti in anticipo. (Rum)