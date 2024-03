Cina-Russia: “Global Times”, rielezione Putin conferisce certezza alle relazioni con Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rielezione di Vladimir Putin alla presidenza della Russia conferisce “certezza ad un mondo turbolento” e al futuro sviluppo delle relazioni con la Cina. È quanto si legge in un editoriale pubblicato dal quotidiano “Global Times”, edito dal Partito comunista cinese, dopo che il capo del Cremlino ha vinto le elezioni disputate dal 15 al 17 marzo scorsi con l’87 per cento dei voti a favore. “L’esito delle elezioni presidenziali in Russia ha conferito certezza ad un mondo turbolento, poiché la vittoria di Putin dimostra che il popolo russo sostiene ampiamente il suo governo, oltre che le politiche e la posizione della Russia su questioni chiave come la crisi in Ucraina”, afferma il quotidiano, citando non meglio precisati “analisti cinesi”. La rielezione di Putin, aggiunge “Global Times”, conferirà inoltre “certezza al futuro sviluppo delle relazioni Cina-Russia, poiché il consenso raggiunto dai massimi leader dei due Paesi sarà attuato e ulteriormente promosso”. (segue) (Cip)