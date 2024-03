Cina-Russia: “Global Times”, rielezione Putin conferisce certezza alle relazioni con Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alla guerra in Ucraina, “la Cina mantiene una posizione obiettiva e porterà avanti i suoi sforzi per aiutare le parti in causa ad approdare ad una soluzione politica”, precisa il quotidiano. La pubblicazione dell’editoriale fa seguito al messaggio di congratulazioni inviato a Putin dall’omologo Xi Jinping, secondo cui l’esito delle elezioni presidenziali "riflette pienamente il sostegno del popolo russo" al presidente. "Ritengo che, sotto la guida di Vladimir Putin, la Russia sarà in grado di raggiungere ulteriori risultati nello sviluppo e nella costruzione nazionale", ha detto Xi. "La Cina - ha aggiunto - attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni bilaterali ed è disposta a mantenere una stretta comunicazione con Mosca per promuovere lo sviluppo duraturo, sano, stabile e approfondito del partenariato strategico globale Cina-Russia nella nuova era, a beneficio dei due Paesi e dei loro popoli", ha concluso il presidente cinese. (Cip)