Ue: "Politico", l'Ucraina si prepara all'adesione ma i leader preferiscono non parlarne

- I leader dell’Unione europea non solleveranno la questione dell’adesione dell’Ucraina al vertice in programma il 21 e 22 marzo, anche a causa delle proteste di massa degli agricoltori contro l’importazione incontrollata di prodotti agricoli provenienti proprio dal Paese invaso dalla Russia. Lo ha riferito l'edizione europea del portale "Politico", secondo cui i leader Ue “difficilmente si occuperanno” esplicitamente dell'allargamento del blocco comunitario. Secondo la bozza di dichiarazione finale del vertice, visionata da "Politico", si intende solo “riassumere le misure” che dovranno essere adottate in futuro per l'adesione dell'Ucraina all'Ue. Come dichiarato al portale da alcuni funzionari anonimi dell’Unione europea, i leader dei Paesi membri preferiscono “mantenere segreto” il lavoro di preparazione alla possibile integrazione di Ucraina, Moldova e di alcuni Paesi balcanici, tenendo conto innanzitutto degli “effetti collaterali” che ne deriverebbero per gli agricoltori. (segue) (Beb)