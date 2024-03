Ue: "Politico", l'Ucraina si prepara all'adesione ma i leader preferiscono non parlarne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessuno vuole parlare di questa (espansione) prima delle elezioni europee”, ha dichiarato una delle fonti citate da "Politico", secondo cui “parlare di meno sussidi agli agricoltori europei non è qualcosa che si vuole mettere sulla piattaforma elettorale, o concedere come argomento elettorale all'estrema destra". Per questo motivo, il blocco comunitario ha deciso che i preparativi per l’eventuale integrazione di Ucraina, Moldova, Georgia e dei sei Paesi dei Balcani occidentali dovrebbero essere condotti internamente, e non sotto gli occhi dell’opinione pubblica. In questo modo, secondo le fonti di "Politico", dal Consiglio non emergeranno argomenti che potrebbero provocare ulteriore dissenso fra gli agricoltori europei, specie in considerazione del fatto che nuove proteste sono già attese giovedì a Bruxelles in concomitanza con la riunione dei leader. (Beb)